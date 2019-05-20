Новая линейка вспомогательных судов для ВМФ ушла в Минобороны
|18:00 25.06.2019
|Россия
Проект нового семейства вспомогательных судов для ВМФ России, созданный в КБ "Вымпел" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) отправлен в Минобороны России.
Об этом в понедельник, 24 июня, заявил президент ОСК Алексей Рахманов, отвечая на вопрос журналиста Mil.Press FlotProm. Речь идет о создании на базе единой платформы пяти типов судов: килектора, танкера, сухогруза, плавмастерской и госпитального судна.
"Разработку представили и передали (военным - ред.), - сказал Рахманов. - Дальше ждем решения заказчика".
Глава ОСК отметил серьезную потребность флота в новых судах вспомогательного флота, однако затруднился назвать сроки закладки головного судна новой линейки и потенциальный завод-строитель.
По словам информированного отраслевого источника издания, первое судно проекта 23480, созданное в рамках опытно-конструкторской работы "Платформа-ДТО" (департамент транспортного обеспечения МО РФ - ред.), планируют заложить в 2020-2021 годах. Это произойдет в случае наличия средств. "Постройку могут поручить одной из крымских верфей - например, заводу "Залив", калининградскому "Янтарю" или "Адмиралтейским верфям", - сказал собеседник издания.
ОКР предусматривает создание по меньшей мере четырех новых судов вспомогательного флота в интересах ВМФ России, а флот надеется получить как минимум девять судов разных типов.
Как заявил журналисту издания в декабре 2018 года начальник службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Минобороны капитан l ранга Сергей Епифанов, строительство серии вспомогательных судов для ВМФ России, проектируемых по теме "Платформа-ДТО", начнется после проведения конкурса по выбору верфей-исполнителей заказа.
Ще на цю тему:
Объединенная судостроительная корпорация не создаст свой дизельный центр на фоне поломок двигателей для ВМФ
Из-за отсутствия украинских комплектующих в России фрегаты решили заменить корветами
Засветившаяся в оккупированном Крыму "Пела" отправит на ходовые испытания первый РК "Каракурт"
В России "сдвинули вправо" сроки сдачи патрульных ледоколов