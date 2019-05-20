Проект нового семейства вспомогательных судов для ВМФ России, созданный в КБ "Вымпел" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) отправлен в Минобороны России.

Об этом в понедельник, 24 июня, заявил президент ОСК Алексей Рахманов, отвечая на вопрос журналиста Mil.Press FlotProm. Речь идет о создании на базе единой платформы пяти типов судов: килектора, танкера, сухогруза, плавмастерской и госпитального судна.

"Разработку представили и передали (военным - ред.), - сказал Рахманов. - Дальше ждем решения заказчика".

Глава ОСК отметил серьезную потребность флота в новых судах вспомогательного флота, однако затруднился назвать сроки закладки головного судна новой линейки и потенциальный завод-строитель.

По словам информированного отраслевого источника издания, первое судно проекта 23480, созданное в рамках опытно-конструкторской работы "Платформа-ДТО" (департамент транспортного обеспечения МО РФ - ред.), планируют заложить в 2020-2021 годах. Это произойдет в случае наличия средств. "Постройку могут поручить одной из крымских верфей - например, заводу "Залив", калининградскому "Янтарю" или "Адмиралтейским верфям", - сказал собеседник издания.

ОКР предусматривает создание по меньшей мере четырех новых судов вспомогательного флота в интересах ВМФ России, а флот надеется получить как минимум девять судов разных типов.

Как заявил журналисту издания в декабре 2018 года начальник службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Минобороны капитан l ранга Сергей Епифанов, строительство серии вспомогательных судов для ВМФ России, проектируемых по теме "Платформа-ДТО", начнется после проведения конкурса по выбору верфей-исполнителей заказа.