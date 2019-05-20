Объединенная судостроительная корпорация не создаст свой дизельный центр на фоне поломок двигателей для ВМФ

17:20 25.06.2019   Россия

Объединенная судостроительная корпорация не планирует создавать "дизельный" центр компетенций, заявил в понедельник, 24 июня, президент ОСК Алексей Рахманов. 

Так он ответил на вопрос журналиста Mil.Press FlotProm о возможном решении проблем с рядом поломок дизелей производства Уральского дизель-моторного завода и срыва поставок петербургского дизелестроительного завода "Звезда" для комплектования строящихся боевых кораблей.

Как ранее весной рассказал источник издания, на одном из совещаний двигателестроителей в марте 2019 года сообщили о нескольких десятках поломок дизелей УДМЗ за минувший год. Отмечались в частности проблемы с блоками цилиндров, коленчатыми валами и запчастями. 

Проблемы со сроками поставок дизелей "Звезды", поломки двигателей Коломенского завода, инциденты с китайскими дизелями и другие аспекты главных энергоустановок кораблей и судов ВМФ журналисты Mil.Press FlotProm анализировали в статье "Невечный двигатель: как промышленность и ВМФ ищут выход из дизельного кризиса".

Глава ОСК также назвал ситуацию с поломками судовых двигателей неприемлемой. По словам Алексея Рахманова, большинство проблемных дизелей закупили в конце 2000-х-начале 2010-х годов, их закладывали в проекты еще в начале работ. Он также обратил внимание на необходимость грамотной организации сети сервисных центров. Для этого планируется привлечь предприятия-партнеры.

Вместе с тем, подчеркнул Рахманов, корпорация не ставит целью создание центра компетенций (ЦК) дизелестроения. Создаваемый ЦК "ОСК-Движение" займется пропульсивными комплексами, в частности винтами и винторулевыми колонками. 

Дизели ДМ-21 используются в энергоустановках целого ряда кораблей и судов ВМФ России, в том числе в составе судовых автоматизированных дизель-генераторов серии АДГ. Эти машины стоят на АПЛ проектов "Ясень" и "Борей", а также на современных корветах, фрегатах, десантных кораблях и судах вспомогательного флота. ДМ-21 планируют заменить на новую разработку - ДМ-185. Последний создан в рамках федеральной целевой программы "Национальная технологическая база".



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