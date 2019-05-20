ЮВО: Каспийская флотилия поднята по тревоге в рамках проверки боевой готовности
|16:40 25.06.2019
|Россия
Каспийская флотилия Южного военного округа поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности.
На первом этапе проверки силы КФл приведены в полную боевую готовность, экипажи кораблей приступили к экстренной подготовке кораблей к бою и походу, подразделения полка морской пехоты на боевой и специальной технике совершили марши в районы сосредоточения, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе второго этапа корабельные силы флотилии отработают задачи с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям. Тральные группы выполнят противоминные задачи, а суда обеспечения – пополнят запасы материальных средств надводных кораблей в море.
Морские пехотинцы проведут подготовку к противодесантной обороне побережья и действиям в наступлении. На полигонах будут развёрнуты командно-наблюдательные пункты, спланирована отработка задач обороны и всестороннего обеспечения войск, личный состав выполнит стрельбы из штатного вооружения.
В проверке, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также свыше 1,5 тыс. военнослужащих флотилии.
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