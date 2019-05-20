Патрульный корабль Черноморского флота страны-агрессора «Василий Быков», выполняющий плановый межфлотский переход с Черноморского на Балтийский флот, начал прохождение пролива Ла-Манш.

В настоящее время корабль вышел из зоны ответственности Черноморского флота и перешёл под управление командования Балтийского флота, пишет пресс-служба Минобороны России.

После прихода на Балтийский флот, экипаж корабля примет участие в тренировках эпизодов и непосредственно в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня военно-морского флота.

В рамках межфлотского перехода экипаж преодолеет более 5 тысяч морских миль, пройдя Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана.

Этот дальний поход является первым для экипажа и корабля после его приема в состав Черноморского флота страны-агрессора.

Патрульный корабль «Василий Быков» построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.