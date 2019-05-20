Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" проходит Ла-Манш
|18:20 25.06.2019
|Крым
Патрульный корабль Черноморского флота страны-агрессора «Василий Быков», выполняющий плановый межфлотский переход с Черноморского на Балтийский флот, начал прохождение пролива Ла-Манш.
В настоящее время корабль вышел из зоны ответственности Черноморского флота и перешёл под управление командования Балтийского флота, пишет пресс-служба Минобороны России.
После прихода на Балтийский флот, экипаж корабля примет участие в тренировках эпизодов и непосредственно в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня военно-морского флота.
В рамках межфлотского перехода экипаж преодолеет более 5 тысяч морских миль, пройдя Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана.
Этот дальний поход является первым для экипажа и корабля после его приема в состав Черноморского флота страны-агрессора.
Патрульный корабль «Василий Быков» построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.
Ще на цю тему:
Керченська криза: Обвинувачення всім військовополоненим морякам висунуть до 9 липня
Захоплені ФСБ Росії українські кораблі зникли з порту Керчі / Фото
Росія відмовилась виконувати вимогу Міжнародного трибуналу ООН щодо звільнення моряків
Сьогодні Росія повинна відзвітувати про звільнення українських військовополонених моряків
Севастопольский 13-й судоремонтный завод переходит в состав Объединенной судостроительной корпорации
В экипажах кораблей ЧФ в Средиземном море проведена ротация военнослужащих по призыву
Росія переобладнала “вишки Бойка” на військові об'єкти
Катера "Грачонок" оснастили "системой распознавания диверсантов"
В оккупированном Крыму жалуются на нехватку оборонных заказов