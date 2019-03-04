"Кометы" для Крыма будет строить захваченный оккупантами судостроительный завод "Море"

16:20 25.06.2019   Крым

Крымский судостроительный завод "Море" будет выпускать скоростные пассажирские теплоходы на подводных крыльях типа "Комета" по договоренности с их головным производителем - заводом "Вымпел" из Рыбинска.

Об этом сообщил во вторник, 25 июня, министр промышленной политики республики Андрей Васюта, передает ТАСС

Первая "Комета 120М", построенная в Рыбинске, курсирует между Ялтой и Севастополем с лета 2018 года. Скорость теплохода - 65 км/ч, вмещает 120 пассажиров. Планируется построить еще четыре судна для Крыма.

"Мы разделили [производство] с Рыбинским заводом "Вымпел". Часть серии будет выпускаться на заводе "Море" в Феодосии, часть - на заводе "Вымпел". С текущего года начинается достройка "Комет", она будет вестись на Крымском полуострове. Строительство как минимум двух "Комет" со следующего года будет вестись здесь, на "Море", - сказал Васюта.

Завод "Море" расположен в Феодосии, основная продукция - суда на подводных крыльях и на воздушной подушке. Работает с 1938 года, с середины 1980 годов строил десантные корабли амфибийного типа "Зубр", производил теплоходы "Ракеты", "Восходы", "Кометы". Завод сочетает производство и проектно-конструкторское бюро. В 2018 году Министерство промышленной политики Крыма сообщало, что до 2021 года планируется провести первый этап модернизации предприятия, ориентировочная смета - 1 млрд рублей, пишет издание.



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