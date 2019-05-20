ЮВО: На полигонах Северного Кавказа гранатометчики воевали с танками условного противника
|16:00 25.06.2019
|Россия
На полигонах Южного военного округа на Северном Кавказе прошли стрельбы гранатометных расчетов, в ходе которых военнослужащие вступили в дуэльную борьбу с танками условного противника.
В учебном бою имитировался прорыв бронетехники к передней линии обороны мотострелковых подразделений, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Мишени в виде реальных образцов военной техники были поражены на расстоянии 350 м кумулятивными боеприпасами из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Также военнослужащие отработали выдвижение на позиции, маскировку, ведение стрельбы из гранатомета из положения стоя, лежа и из укрытий. Живая сила условного противника поражалась из автоматического гранатомета АГС-17.
Стрельбы прошли в рамках сборов со снайперами и гранатометчиками на полигонах ЮВО, к которым привлечены более 1000 военнослужащих.
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