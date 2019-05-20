В оккупированном Крыму количество несчастных случаев со смертельным исходом выросло в полтора раза

17:40 25.06.2019   Крым

В 2018 году "Крымстат" провел мониторинг состояния травматизма на аннексированном полуострове

Объектами стали 1649 предприятий, из них каждое седьмое – малое. Случаи травматизма на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более зарегистрированы на 75 предприятиях оккупирнного Крыма, пишут Новости Крыма.

Всего было травмировано 110 человек, в том числе 38 женщин. По итогам 2018 года травматизм со смертельным исходом зафиксирован в 11 случаях против 7 в 2017 году, общий уровень составил 0,6 случаев в расчете на 1000 работающих, из них со смертельным исходом – 0,057. Наибольшее число пострадавших (в расчете на 1000 работающих) зафиксировано в Красногвардейском, Симферопольском, Ленинском районах и г. Красноперекопске, наименьшее – в Саках, Джанкое, Судаке и Бахчисарайском районе.

Случаи травматизма на производстве не отмечены в девяти муниципальных районах республики: Джанкойском, Кировском, Красноперекопском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Советском и Черноморском районах (против шести регионов в предыдущем году).

Количество травмированных работников в результате несчастных случаев на производстве остается высоким в сферах: здравоохранения и социальных услуг; обрабатывающих производствах; транспортировки и хранении, деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта; сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.

Каждый десятый травмированный был отмечен в отрасли «Строительство». В обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – каждый 13-й. В торговле оптовой и розничной, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — каждый 15-й. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — каждый 20-й.

Потери рабочего времени в результате общего травматизма на производстве составили 5,6 тыс. человеко-дней нетрудоспособности. В расчете на 1 пострадавшего этот показатель составил 51,3 дня. Самый высокий показатель зафиксирован в Судаке (120 дней), Ялте (96 дней) и Ленинском районе (95 дней ), а самый низкий – в Красногвардейском районе (24 дня).

Всего на мероприятия по охране труда было израсходовано 1278,6 млн.руб. Это, однако, меньше, чем в предыдущем году: 6681,4 руб. в 2018 году, против 7005,8 руб.– в 2017 г. (в расчете на 1 работающего). 



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