С начала года оккупанты израсходовали на 7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года
|15:40 25.06.2019
|Крым
Расходы консолидированного бюджета аннексированного Крыма за пять месяцев текущего года выросли на 7,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составили 63,4 млрд рублей.
Об этом сегодня, 25 июня, сообщила "министр финансов" оккупированного Крыма Ирина Кивико, передает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу оккупационного правительство.
«Основным направлением расходования бюджетных средств остаются, конечно же, социальные расходы, занявшие за отчетный период около 47%. Второй большой блок расходов, а это без малого 45%, занимает национальная экономика, куда входят расходы на развитие сельского хозяйства, промышленности, ТЭК, и, конечно, дорожной сферы, и многое другое», – рассказала Кивико.
На финансирование отраслей соцсферы было направлено почти 30 млрд рублей (на 2,1 млрд больше показателя прошлого года), на социальную политику – 10,2 млрд рублей, на здравоохранение – почти 5 млрд рублей, на культуру и кинематографию – 1,6 млрд рублей, на физическую культуру и средства массовой информации – по 0,4 млрд рублей.
Исполнение республиканского бюджета составило 58,7 млрд рублей, бюджет муниципальных образований – 16,3 млрд рублей. На национальную политику в целом направлено 28,3 млрд рублей (на 4,3 млрд больше, чем в 2018 году), на ЖКХ – почти 2 млрд рублей, на реализацию общегосударственных вопросов – 2,8 млрд рублей.
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