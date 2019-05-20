"Распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма выставила на продажу имущество детского и подросткового санатория «Таврида» за 90 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба оккупационного ведомства, передает Крыминформ.

Санаторий находится в Евпатории. На аукцион выставлены нежилые помещения (архив, главный и клубный корпуса санатория, изолятор, пищеблок, столовая и др.), спортивные площадки, движимое имущество (инструменты, посуда, одежда, мебель и др.). Начальная цена санатория «Таврида» – 89,5 млн рублей.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе объявлено 22 июня 2019 года, окончание – 12 июля. Сами торги пройдут 16 июля 2019 года в 11.00 на электронной площадке.

Ранее "распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма выставила на продажу имущество пансионата «Западный Донбасс» в Профессорском уголке Алушты за 62 млн рублей.