Оккупанты выставили на аукцион детский санаторий в Евпатории
|17:00 25.06.2019
|Крым
"Распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма выставила на продажу имущество детского и подросткового санатория «Таврида» за 90 млн рублей.
Об этом сообщила пресс-служба оккупационного ведомства, передает Крыминформ.
Санаторий находится в Евпатории. На аукцион выставлены нежилые помещения (архив, главный и клубный корпуса санатория, изолятор, пищеблок, столовая и др.), спортивные площадки, движимое имущество (инструменты, посуда, одежда, мебель и др.). Начальная цена санатория «Таврида» – 89,5 млн рублей.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе объявлено 22 июня 2019 года, окончание – 12 июля. Сами торги пройдут 16 июля 2019 года в 11.00 на электронной площадке.
Ранее "распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма выставила на продажу имущество пансионата «Западный Донбасс» в Профессорском уголке Алушты за 62 млн рублей.
Ще на цю тему:
Прокуратура АР Крим направила обвинувачення стосовно ватажка збройного формування "Рубеж"
В Воронцовском парке вырубили большую часть пальм
Гибридная пропаганда: Ждать ли диверсии от крымских оккупантов в Херсонской области?
Эксперты посчитали, на сколько отдых в оккупированном Крыму обойдется дороже, чем на зарубежных курортах
В окупованому Криму лишили без даху будівлю храму ПЦУ / Фото
Поліцейські затримали бойовика з медалями від кримських окупантів
В оккупированном Крыму ожидают американскую бизнес-делегацию