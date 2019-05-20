Сьогодні Росія повинна відзвітувати перед Міжнародним трибуналом ООН з морського права про виконання його рішення, яке полягає у звільненні 24 українських військовополонених моряків, захоплених РФ в листопаді 2018 року.

Крім того, Російська Федерація повинна повернути два катери та рейдовий буксир Збройних сил України, пише ZN,UA з посиланням на адвоката Миколу Полозова.

"Не пізніше сьогоднішнього дня влада Російської Федерації зобов'язана надати Міжнародному трибуналу ООН з морського права звіт про виконання його наказу про негайне звільнення українських військових моряків", - написав на своїй сторінці у Facebook адвокат військовополонених українців Микола Полозов.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ звільнити два катери, рейдовий буксир ВМС України і 24 українських моряків. Рішення підтримали 19 суддів, російський суддя голосував "проти".

Росія протягом місяця повинна закрити незаконно відкриті кримінальні справи та відпустити українських моряків, забезпечивши умови для повернення військовополонених і кораблів в Україну. Виконання рішення є обов'язковим, однак РФ відмовляється виконувати його.

25 листопада 2018 року російські спецпризначенці атакували та захопили два катери та рейдовий буксир ВМС України, які прямували з Одеси до Маріуполя, перехід здійснювався згідно з нормами міжнародного права. Поранення дістали кілька моряків, у полон потрапили 24 українських військовослужбовця.