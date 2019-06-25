У Росії залишилося 5 тижнів, щоб врятувати ядерний договір - генсек НАТО
|14:30 25.06.2019
|Россия
У Росії є час до 2 серпня, щоб повернутися до дотримання Договору про заборону ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і знищити свої крилаті ракети, що порушують цей документ.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні дводенної міністерської зустрічі у Брюсселі.
"У Росії залишилося всього п'ять тижнів, щоб врятувати договір. Тому завтра ми приймемо рішення про подальші кроки НАТО на випадок, якщо Росія цього не зробить. Наша відповідь буде оборонною, зваженою і скоординованою. Ми не будемо повторювати те, що робить Росія. Ми не збираємося розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі", - сказав Столтенберг.
За його словами, протягом часу, що залишився, Росія повинна перевірено знищити свої ракети SSC-8.
"Ми закликаємо Росію стати на шлях відповідальності. Але, на жаль, ми не побачили ніяких ознак того, що Росія має намір це зробити. Фактично, вона продовжує розробляти і розгортати нові ракети", - сказав генсек.
Столтенберг повідомив, що наступного тижня відбудеться засідання Ради Росія - НАТО для обговорення ДРСМД.
Нагадаємо, 18 червня в Росії ухвалили президентський закон про припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.
Як відомо, восени 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідне Сполученим Штатам. У грудні держсекретар США Майк Помпео висунув ультиматум Росії, зажадавши протягом 60 днів знищити або модифікувати ракету 9М729, що, як стверджують у Вашингтоні, за своїми показниками порушує ДРСМД.
2 лютого Сполучені Штати припинили свої зобов'язання за Договором і почали процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через шість місяців.
Росія заперечувала усі звинувачення США.
ДРСМД був підписаний в 1987 році. Він заборонив США і СРСР випускати, випробовувати і розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої дальності (від 1000 до 5500 км) і малої дальності (від 500 до 1000 км), а також пускові установки для них.
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