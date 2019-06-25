Українська делегація у ПАРЄ офіційно оголосила про рішення зупинити роботу в Асамблеї

13:04 25.06.2019   Украина

Українська делегація у ПАРЄ офіційно оголосила про рішення зупинити роботу в Асамблеї на знак протесту проти повернення делегації РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова делегації Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

Українська делегація вирішила припинити участь в роботі ПАРЄ, крім питань, пов’язаних з позбавленням повноважень російської делегації.

Делегація звертається до Верховної Ради з необхідністю терміново розглянути питання зупинення участі України в ПАРЄ у подальшому.

Також делегація звертається до президента і МЗС негайно виробити чітку позицію щодо подальшої участі України в органах Ради Європи.

Як повідомлялося, у середу українська делегація тимчасово повернеться до зали для участі в оскарженні повноважень російської делегації. Україна вимагатиме повністю позбавити росіян повноважень, а також права обіймати керівні посади у комітетах.

Нагадаємо, в ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи в Асамблеї без обмежень права голосу.



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