Экипажи кораблей Каспийской флотилии в рамках внезапной проверки боеготовности объединения провели учение по борьбе за живучесть в ночное время.

Замыслом учения было предусмотрено выполнение задач по двум сценариям: устранению пробоины ниже ватерлинии и ликвидации очага возгорания в одном из отсеков корабля, сообщает пресс-служба Минобороны России.

При поступлении вводной аварийно-спасательные группы немедленно приступили к ликвидации пожара в одном из отсеков корабля, устранению поступления забортной воды и восстановлению пробоины в корпусе.

В учении были задействованы аварийные команды более 10 надводных кораблей флотилии, дислоцированных в пунктах базирования в Астраханской области и Республике Дагестан.

Учение направлено на проверку готовности экипажей кораблей обеспечить его живучесть при выполнении учебно-боевых задач.

В проверке боеготовности, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также около 1,5 тыс. военнослужащих флотилии.

24 июня 2019 г. в соответствии начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019».

Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня.