В соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота страны-агрессора на крымской военно-морской базе проведено показное учение.

В ходе мероприятия командирам экипажей, расчетам главных командных пунктов был по элементам показан порядок планового и экстренного приготовления корабля к бою и походу, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Затем занятие продолжилось в учебном центре Черноморского флота на тренажере «Мостик», где расчеты ГКП провели тренировки по управлению одиночным кораблем при выходе и входе в главную базу Черномосрокго флота страны-агрессора – Севастополь в различных условиях обстановки.

Данное занятие является обязательным элементом подготовки командиров и офицеров, входящих в состав главных командных пунктов надводных кораблей.