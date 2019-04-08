Парламентська асамблея Ради Європи напередодні схвалила зміни в регламенті, що відкривають дорогу до повернення делегації РФ 118 голосами до 62-х.

На сайті ПАРЄ пізніше оприлюднили повний список голосування депутатів, передає УНН.

Так, згідно з результатами голосування, повернення Росії жадають 2 депутати з Андорри, 2 — з Арменії, 5 депутатів з Австрії, 6 — з Азербайджану, 2 — з Бельгії, 4 швейцарські депутати, 2 кіпріоти, 2 депутати з Чехії, 11 представників ФРН, 1 — з Данії, вся делегація Іспанії у складі 5 осіб, 2 депутати з Фінляндії, всі 16 депутатів від Франції, 2 депутати з Хорватії, 1 — з Ірландії, 2 з Ісландії, 12 голосів надійшло від Італії, 1 — з Ліхтенштейну, 2 — від Молдови, від Нідерландів підтримало рішення 5 депутатів, 5 — від Норвегії, “за” голосував 1 поляк, 3 депутати з Португалії, 1 — з Румунії, 5 із Сербії, 1 швед, 3 депутати Словаччини, 2 — з Сан-Маріно.

Крім того, зміни в регламенті ПАРЄ підтримали 10 депутатів з Туреччини, та 2 — з Британії.

“Проти” напередодні проголосувала вся делегація України (11 осіб), вся Литва (4 особи) і Латвія (3 особи) в ПАРЄ. Крім того, зі змінами не погодилась вся делегація Грузії (5 осіб), Естонії (3 особи), а також майже повний склад делегації зі Швеції (4 особи), Польщі (9 осіб) та більше половини делегації Великої Британії (8 осіб).

Також “проти” проголосував 1 депутат з Арменії, 1 з Швейцарії, 1 з Чехії, 2 — з Німеччини, 1 — з Данії, 2 — з Фінляндії, 1 — з Хорватії, 1 — з Ліхтенштейну, 1 — з Молдови, 2 — з Нідерландів, 1 з Румунії та 1 — зі Словаччини.

Як повідомлялося раніше, МЗС України вважає, що схвалена ПАРЄ резолюція “Посилення процесу прийняття рішень Парламентською Асамблеєю щодо повноважень та голосування” є неприпустимою поступкою Російській Федерації, яка з 2014 року здійснює збройну агресію проти України, грубо порушуючи норми і принципи міжнародного права, у тому числі Статуту Ради Європи.