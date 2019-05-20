Прокуратура АР Крим направила обвинувачення стосовно ватажка збройного формування "Рубеж"
|13:30 25.06.2019
|Крым
Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно керівника незаконного збройного формування “Рубеж.”
Об этом інформує УНН з посиланням на прес-службу прокуратури автономії.
Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, слідчими Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, за результатами проведеного спеціального досудового розслідування, до суду направлено обвинувальний акт відносно одного з керівників незаконного збройного формування “Добровільна народна дружина “Рубеж”.
“У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що обвинувачений у березні 2014 року під час захоплення кораблів та об’єктів Військово-Морських сил України у м. Севастополь здійснював керівництво діями членів незаконного формування збройного формування „Рубеж“. Вказана особа обвинувачується у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) та ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань)”, — вказано у повідомленні.
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