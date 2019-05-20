Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно керівника незаконного збройного формування “Рубеж .”

Об этом інформує УНН з посиланням на прес-службу прокуратури автономії.

Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, слідчими Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, за результатами проведеного спеціального досудового розслідування, до суду направлено обвинувальний акт відносно одного з керівників незаконного збройного формування “Добровільна народна дружина “Рубеж”.

“У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що обвинувачений у березні 2014 року під час захоплення кораблів та об’єктів Військово-Морських сил України у м. Севастополь здійснював керівництво діями членів незаконного формування збройного формування „Рубеж“. Вказана особа обвинувачується у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) та ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань)”, — вказано у повідомленні.