Тяжкохворий Бекіров майже нічого не їсть - адвокат

12:55 25.06.2019   Крым

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров, якого ФСБ в Криму звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, «практично нічого не їсть, побоюючись «стрибка» рівня цукру в крові».

Про це розповів адвокат Олексій Ладін після відвідування Бекірова в СІЗО Сімферополя, повідомляє Крим.Реалії.

Зазначається, що активіст підтвердив захиснику, що його дійсно вивозили до лікарні імені Семашка в Сімферополі, де взяли аналізи крові внутрішньовенно і з пальця (для перевірки рівня цукру), а також в кардіоцентр для консультації кардіолога.

«Маніпуляції лікарів, за підсумками яких було складено висновок, зайняли 20-30 хвилин. Тобто це чергове формальне вивезення до лікарні. За словами лікарів, цукор у нього був в нормі. Але Бекіров мені пояснив, що знижений цукор викликаний тим, що він практично перестав харчуватися в СІЗО, оскільки побоюється саме стрибка рівня цукру. Він мені так і каже: «Я боюся їсти, тому що цукор може підскочити, і ситуація може бути аж до коми», – розповів Ладін.

Він також зазначив, що кардіолог оцінив ступінь ризику його здоров'ю як «дуже високий».

Як повідомлялося раніше, у підконтрольній Росії "прокуратурі" Криму заявили, що не вживатимуть заходів через відмову ФСБ Росії в госпіталізації тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, як того вимагає його захист і ЄСПЛ.

Водночас у Сімферопольському СІЗО, де перебуває кримськотатарський активіст Едем Бекіров, почалася епідемія кору, і це загрожує життю тяжкохворого політв'язня, оскільки раніше він не хворів на кір.

Як повідомлялося, в окупованому Криму арештованого жителя Херсонської області Едема Бекірова після 30-хвилинного обстеження в кардіології сімферопольської міськлікарні повернули в СІЗО.

Адвокат вважає, що адміністрація слідчого ізолятора таким чином відреагувала на рішення Європейського суду з прав людини від 11 червня, яке зобов'язує російську владу терміново помістити Бекірова в лікарню.

Європейський суд з прав людини виніс рішення терміново госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Згідно з правилом 39 Регламенту ЄСПЛ, застосованого щодо Бекірова, влада Росії зобов'язана негайно помістити його в лікарню нетюремного типу.

Однак ФСБ відмовляється госпіталізувати Бекірова.

Едем Бекіров був затриманий співробітниками ФСБ при перетині адмінкордону в пункті пропуску «Чонгар» 12 грудня 2018 р. Його обвинувачують за ч. 2 ст. 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, її основних частин, боєприпасів, організовані групою осіб за попередньою змовою) і ч. 2 ст. 222.1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, організовані групою осіб за попередньою змовою) Кримінального кодексу РФ.

 


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