У Facebook не помітили втручання Росії у референдум щодо Brexit
|12:25 25.06.2019
|Россия
Керівництво компанії Facebook заявило, що внутрішнє розслідування не виявило "жодних доказів" втручання Росії у хід референдуму щодо Brexit у червні 2016-го за допомогою соцмережі
Про це в інтерв'ю BBC Radio 4 сказав віцепрезидент Facebook, директор з комунікацій Ніколас Клегг, передає Depo.ua із посиланням на DW.
За його словами, компанія провела внутрішній аналіз даних та не виявила жодної "істотної спроби" з боку зовнішніх сил вплинути на результат голосування.
Клегг зазначив, що зараз є спокуса пояснювати політичний землетрус у Великій Британії "змовою". Але він вважає, що скептичні настрої британців щодо членства в Євросоюзі мають "більш глибоке коріння".
При цьому, віцепрезидент Facebook заявив про необхідність державного регулювання соцмереж.
"Створення подібних правил не є завданням приватних компаній - ні великих, ні малих", - підкреслив він.
Клегг заявив про "термінову необхідність" створення нових норм щодо захисту даних та ведення виборчих кампаній, а також оцінки висловлювань, які розпалюють ненависть.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пішла у відставку з посади лідера Консервативної партії 7 червня. Британська Консервативна партія заявила, що новий лідер фракції і, відповідно, прем'єр-міністр королівства мав бути призначений до 20 липня.
Джонсон та Хант стали фіналістами виборів на посаду голови Консервативної партії і, відповідно, прем’єр-міністра.
Переможця обиратимуть голосуванням 160 тисяч членів Консервативної партії по всій Британії. Новий лідер партії буде оголошений в тиждень, який почався з 22 липня.
В МЗС Британії хочуть нової угоди про Brexit.
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