Українська делегація в ПАРЄ може призупинити роботу через повернення росіян

11:59 25.06.2019   Украина

Українська делегація у ПАРЄ може призупинити свою участь в роботі Асамблеї після повернення повноважень делегації Російської Федерації.

На користь припинення або призупинення роботи в Асамблеї висловлюється більшість членів української делегації, включаючи її керівника Володимира Ар'єва, повідомляє "Європейська правда".

"Я не бачу підстави продовжувати роботу у цьому органі після того, як ПАРЄ поступилася базовими цінностями і піддалася фінансовому шантажу росіян",  - заявив Ар'єв у коментарі "Європейській правді".

Не менш категорично налаштований заступник голови делегації Сергій Соболев. Однак якщо цей крок і буде ухвалений, він відбудеться лише у середу, до того українські депутати спробують знову оскаржити повноваження росіян.

Член делегації Борислав Береза заявив, що сьогодні росіяни подадуть свої повноваження на затвердження Асамблеєю.

"Ми їх оскаржимо. Але знаючи настрій Комітету Міністрів Ради Європи та керівництва ПАРЄ, можна припустити, що росіяни відіб’ються. Тому моя думка про те, що мені нема чого робити в одному залі з нечистю у якої руки по лікоть в українській крові, залишається незмінною", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, в ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи в Асамблеї без обмежень права голосу.

Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ"



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