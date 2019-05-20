В парке Воронцовского дворца вырубли 70% пальм, пораженных пальмовым долгоносиком и пальмовым мотыльком.

“На совете было принято решение о том, чтобы пальмы эти демонтировать, сжечь и сделать паузу”, – рассказала глава пресс-службы музея Елена Юрченко, сообщают Крым.Реалии.

В музее утверждают, что подвергнуть деревья химической обработке было невозможно – это запрещено в общественных местах.

Ученые установили, что опасных вредителей завезли из Италии через Краснодарский край России. Импортеры по каким-то причнам не прошли фитоконтроль.

Эксперты говорят, что заражено уже 80% пальм в Мисхоре. Еще более серьезная ситуация в Симеизе, где уже спилили 60 из 84 пальм. на очерели – еще 2. “Во всех санаториях стоят погибшие деревья, во дворах у жителей также погибло много. Жители своими силами и средствами ведут борьбу с этим монстром-пожирателем почти год уже”, – пишут крымчане в соцсетях.