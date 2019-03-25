Поскольку Турция продолжает свое провокационное поведение в Восточном Средиземноморье, несмотря на призывы Европейского союза отказаться от бурения на нефть в исключительной экономической зоне Кипра (ИЭЗ), вооруженные силы Греции находятся в режиме ожидания, чтобы справиться с возможной эскалацией напряженности в регионе.

Согласно нашим источникам, ключевой вопрос, который обсуждается в Афинах, заключается в том, как реагировать в случае, если Турция решит провести сейсмические исследования или бурение на континентальном шельфе Греции или в ее ИЭЗ. Наибольшее беспокойство вызывает потенциальная турецкая интервенция к востоку от Родоса и к югу от Кастеллоризо, передает Русские Афины.

На политическом уровне Афины сделали все возможное, подчеркнув потенциальные последствия провокационного поведения Турции для стабильности в более широком регионе.

Заявление ЕС на прошлой неделе, хотя и расплывчатое, приветствовалось премьер-министром Алексисом Ципрасом как «первое четкое и решительное» осуждение Турции блоком «после десятилетий нарушений международного права».

Однако на оперативном уровне не совсем ясно, каким должен быть ответ Греции. В течение лета вооруженные силы страны будут находиться в состоянии повышенной готовности, поскольку представители министерства обороны готовят ряд планов по борьбе с возможными действиями Турции.

Планы в основном основаны на маневрах ВМС Греции, поскольку Турция в настоящее время использует исследовательские суда и буровые суда для укрепления своего присутствия в регионе. Тем не менее, военно-воздушные силы Греции, вероятно, будут играть вспомогательную роль в любом ответе.

На прошлой неделе на вопрос, может ли Греция рассчитывать на военную поддержку со стороны ЕС или США в случае инцидента, министр обороны Евангелос Апостолакис сказал журналистам, что Греции придется самостоятельно планировать такой сценарий. «На данный момент нет таких обещаний и подобных проблем, но, как я уже говорил, когда нам нужно что-то сделать, мы ожидаем, что в основном будем одни».

Афины также мало верят в обещания президента Франции Эммануила Макрона отправить корабли французского флота в Эгейское море, если это необходимо, поскольку такие обещания были сделаны в прошлом.