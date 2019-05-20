В понедельник, 24 июня, в Керченском проливе при отходе от причала порта "Кавказ" сел на мель российский теплоход Siberin 1 c грузом угля на борту.

Об этом сообщает Росморречфлот.

По данным сайта Marine Traffic, который отслеживает перемещение судов, сейчас теплоход находится неподалеку от российской косы Чушка, вблизи него около десятка судов.

В то же время в "Росморречфлоте" заявляют, что в результате инцидента никто не пострадал.

Стоит отметить, ранее эксперты неоднократно заявляли, что подходной канал Керченского морского торгового порта мелеет после строительства оккупантами Керченского моста.