В Керченском проливе сел на мель российский теплоход
|10:15 25.06.2019
|Керчь
В понедельник, 24 июня, в Керченском проливе при отходе от причала порта "Кавказ" сел на мель российский теплоход Siberin 1 c грузом угля на борту.
Об этом сообщает Росморречфлот.
По данным сайта Marine Traffic, который отслеживает перемещение судов, сейчас теплоход находится неподалеку от российской косы Чушка, вблизи него около десятка судов.
В то же время в "Росморречфлоте" заявляют, что в результате инцидента никто не пострадал.
Стоит отметить, ранее эксперты неоднократно заявляли, что подходной канал Керченского морского торгового порта мелеет после строительства оккупантами Керченского моста.
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