В окупованому Криму заборонили прогулянки лісом
|09:45 25.06.2019
|Крым
Так зване міністерство курортів та туризму в Криму заборонило кримчанам організовувати гірські прогулянки на джипах і квадроциклах без попереднього погодження маршруту. Порушників штрафуватимуть на 400 тис. руб. — 166 тис. грн, а транспорт конфісковуватимуть.
Щоб катати туристів, водій джипа повинен мати три роки стажу їзди лісовими дорогами. Групу мусить супроводжувати інструктор або провідник. Перед кожним виїздом вони зобов'язані проходити медичний огляд і техогляд транспортного засобу, сообщает gazeta.ua.
На маршруті потрібно мати з собою ідентифікаційну картку і перебувати постійно на зв'язку. Окрім цього, у водія повинен бути паспорт із мапою маршруту, погодженого окупаційною владою.
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