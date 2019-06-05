Так зване міністерство курортів та туризму в Криму заборонило кримчанам організовувати гірські прогулянки на джипах і квадроциклах без попереднього погодження маршруту. Порушників штрафуватимуть на 400 тис. руб. — 166 тис. грн, а транспорт конфісковуватимуть.

Щоб катати туристів, водій джипа повинен мати три роки стажу їзди лісовими дорогами. Групу мусить супроводжувати інструктор або провідник. Перед кожним виїздом вони зобов'язані проходити медичний огляд і техогляд транспортного засобу, сообщает gazeta.ua.

На маршруті потрібно мати з собою ідентифікаційну картку і перебувати постійно на зв'язку. Окрім цього, у водія повинен бути паспорт із мапою маршруту, погодженого окупаційною владою.