В Грузии выборы в 2020 году пройдут по пропорциональной системе
|09:19 25.06.2019
|Грузия
Парламентские выборы в Грузии 2020 года пройдут по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере.
Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, сообщает Радио Кавказ.
«Выборы в парламент в 2020 году пройдут по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера. Несмотря на то, что мажоритарная избирательная система принята во многих странах мира, мы приняли решение отказаться от нее и перейти на пропорциональную систему», - заявил Иванишвили на специальном брифинге.
По его словам, властная команда в связи с вызовами, которые стоят перед страной и обществом, решила провести «масштабную реформу избирательного законодательства».
Переход на пропорциональную систему был одним из требований участников акции протеста, которая уже несколько дней проходит перед зданием парламента в центре Тбилиси. Активисты также требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария и наказания тех полицейских, которые жестоко расправились с людьми.
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