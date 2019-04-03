Україна оскаржить повноваження російської делегації в ПАРЄ

08:42 25.06.2019   Украина

«ПАРЄ у стані зомбі відкрила двері агресору», - заявили в українській делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи

Члени української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи прокоментували рішення ПАРЄ щодо можливості повернення Росії у Асамблею, пишет Главком.

«Завтра російські делегати зможуть повернутися до Парламентської асамблеї. Це означає реальну зраду європейських стандартів. Нині поняття «європейські цінності» сприймаються інакше. Дійсно, як 70 мільйонів срібників (борг РФ Раді Європи – ред.), а не як стандарти моралі, етики, демократії та верховенства права», - прокоментував «Укрінформу» ухвалення резолюції член української делегації в ПАРЄ Борислав Береза.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що українська делегація у вівторок оскаржить повноваження делегації РФ.

Асамблея не підтримала жодної із понад 200 поправок, які внесли переважно українські і британські депутати. Метою поправок було зберегти незалежність ПАРЄ у парламентському вимірі Ради Європи, а також механізм накладання санкцій на членів, які порушують міжнародне право та свої зобов'язання.

Також член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв заявив, що «ПАРЄ у стані зомбі в першій ночі відкрила двері агресору».

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи в ніч на вівторок ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Прем’єрка Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ, заявивши, що збереження РФ у Раді Європи дозволить покарати Росію за порушення нею прав людини.

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко назвала дебати у ПАРЄ щодо повернення делегації РФ «європейським майстер-класом з фарисейства».

Також вона продемонстрували листи полонених Росією українських моряків.

До слова, ПАРЄ відмовилася зобов'язати делегацію РФ визнати Крим українським

У МЗС України попередили, що повернення Росії до ПАРЄ послабить Асамблею.

 



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