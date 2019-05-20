Суд в РФ дал фигурантам «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир» еще 2 месяца ареста

08:21 25.06.2019   Крым

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил под арестом фигурантов «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир» еще на два месяца.

Судья отказал в апелляционных жалобах Муслима Алиева, Инвера Бекирова, Вадима Сирука, Эмир-Усеина Куку, Рефата Алимова и Арсена Джеппарова, постановив, что они будут содержаться в следственном изоляторе до 18 августа, сообщает Крым.Реалии.

Защита указала, что подсудимые находятся в СИЗО более трех лет, и ходатайствовала об изменении меры пресечения на любую другую.

Прокурор возразил, предположив, что подсудимые могут попытаться скрыться от правосудия и запугать свидетелей.

«Апелляционные жалобы оставили без удовлетворения. Простое продление продолжалось три часа в связи с тем, что каждый из подзащитных очень основательно аргументировал позицию, почему суд незаконно продолжает им меру пресечения», - рассказал адвокат Эдем Семедляев.

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Как сообщалось, 4 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону во второй раз начал рассматривать по сути «ялтинское дело Хизб ут-Тахрир».

Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир».

МИД Украины требует от России освободить фигурантов ялтинской «дела Хизб ут-Тахрир».

Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список объединений, названных «террористическими». Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследования мотивированными по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые российскими правоохранительными органами - в основном крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.



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