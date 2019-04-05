ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую России вернуться в организацию

07:57 25.06.2019   Россия

ПАСЕ приняла резолюцию и внесла изменения в регламент, что может затруднить или заблокировать наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение в Ассамблею без выполнения международных обязательств.

Резолюцию после дебатов, которые продолжались почти девять часов, поддержали 118 делегатов, 62 были против и 10 воздержались, сообщает Укринформ.

«Завтра российские делегаты смогут вернуться в Парламентскую ассамблею. Это означает реальную перемену европейских стандартов. Сейчас понятие «европейские ценности» воспринимаются иначе. Действительно, как 70 миллионов сребреников (долг РФ в Совете Европы – ред.), а не как стандарты морали, этики, демократии и верховенства права», - прокомментировал принятие резолюции член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что украинская делегация во вторник обжалует полномочия делегации РФ.

Ассамблея не поддержала ни одно из более чем 200 поправок, которые внесли преимущественно украинские и британские депутаты. Целью поправок было сохранить независимость ПАСЕ в парламентском измерении Совета Европы, а также механизм наложения санкций на членов, нарушающих международное право и свои обязательства.

Как сообщал Укринформ, Россия в июне 2017 года прибегла к финансовому шантажу Совета Европы, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время санкции в отношении РФ в Ассамблее не действуют с января 2015 года. Россия спекулировала этим вопросом и не заявляла своих делегатов на сессии.

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть Россию в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет СЕ, нарушение норм международного права и продолжение агрессии против Украины.



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