Прокуратура підтримала відмову ФСБ у госпіталізації політв'язня Бекірова

21:45 24.06.2019   Крым

Підконтрольна Росії прокуратура анексованого Криму не вживатиме заходів через відмову Федеральної служби безпеки у госпіталізації важкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якої вимагають його захист і Європейський суд з прав людини.

Про це йдеться в письмовій відповіді російської прокуратури Криму на звернення адвоката Бекірова Ісляма Веліляєва, копію якої має проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не встановлено», – йдеться у відповіді.

У прокуратурі зазначили, що Бекірова утримують в камері медичного блоку слідчого ізолятора під наглядом медпрацівників і він «отримує належне медикаментозне лікування, забезпечений дієтичним харчуванням».

Крім того, в окупаційному відомстві заявили, що з моменту арешту активіста «неодноразово оглядали медпрацівники, в тому числі муніципальних лікарень». За версією прокуратури, права Бекірова не порушені.

Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, попри рішення ЄСПЛ, відмовився госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який утримується в сімферопольському СІЗО анексованого Криму.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію негайно помістити в лікарню кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська влада окупованого Криму звинувачує в незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки. Бекіров звинувачення заперечує.

Російські силовики затримали Едема Бекірова на адміністративному кордоні з окупованим Кримом 12 грудня 2018 року. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, щоб відвідати матір та інших родичів.

13 грудня російський суд узяв Бекірова під варту за підозрою в транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів.

Едем Бекіров, 1961 року народження, постійно проживає у Новоолексіївці Херсонської області. Він переніс операцію на серці і змушений приймати багато ліків. Бекіров має інвалідність.



Ще на цю тему:

11:20 24.06.2019
В оккупированном Крыму "суд" вынес приговор по первому "делу о недоносительстве"
08:20 24.06.2019
Денисова: У СІЗО, де тримають Бекірова, спалахнула епідемія кору
14:30 21.06.2019
Слідчому ФСБ заборонили обмежувати термін ознайомлення зі справою фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»
11:00 21.06.2019
Україна та США засудили в ОБСЄ судилище у "справі Хізб ут-Тахрір"
08:59 20.06.2019
Адвокаты пытаются выяснить местонахождение политзаключенного Бекирова, которого увезли из СИЗО
19:30 19.06.2019
Після 30-хвилинного обстеження в кардіології окупанти повернули Бекірова в СІЗО
18:00 19.06.2019
Политзаключенного Эдема Бекирова вывезли в больницу
17:40 19.06.2019
Облави в Криму: Прокуратура відкрила провадження через чергові обшуки на півострові
11:23 19.06.2019
Оккупанты устроили новую облаву на крымских татар
18:30 18.06.2019
«Справа Хізб ут-Тахрір»: МЗС висловило протест через засудження Росією п’ятьох кримських татар
17:30 18.06.2019
"Справа Хізб ут-Тахрір": Окупанти засудили кримських татар на 12-17 років / Відео, фото
15:00 18.06.2019
В окупованому Криму закрили справу проти активістки Алієвої / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
16:50 14.06.2019
Партия премьера Греции проиграет досрочные выборы - опрос
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:30 24.06.2019
У МВС Грузії розслідують дії правоохоронців під час розгону: є перші відсторонення
16:00 24.06.2019
Влада Грузії виконає одну з головних вимог протестуючих
12:00 24.06.2019
До протестів у Грузії приєдналося ще одне місто
10:40 24.06.2019
Грузія не збирається скасовувати рейси в Москву - вона зробить їх транзитними
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:00 24.06.2019
Олігарх Плахотнюк залишив пост глави Демпартії Молдови
13:40 24.06.2019
У новому уряді Молдови відбулася перша відставка
19:00 21.06.2019
Обнародована программа деятельности правительства во главе с Майей Санду
13:29 20.06.2019
У Молдові рухнула половина дев'ятиповерхового будинку / Відео
Всі новини країни
Россия Россия
21:15 24.06.2019
ЮВО: На форуме «Армия-2019» покажут новейшую РСЗО «Торнадо-С»
21:00 24.06.2019
Авиакомпании из-за запрета полетов в Грузию потеряют до 3 млрд рублей
18:40 24.06.2019
МЗС Франції назвало умови повернення РФ до ПАРЄ: про Україну ані слова
17:20 24.06.2019
ЮВО: Спецназ на Кубани получил на вооружение новейшие капсульные бронеавтомобили КамАЗ / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
09:25 19.06.2019
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
12:40 24.06.2019
Кандидат партії Ердогана програв повторні вибори мера Стамбула
15:00 21.06.2019
ЄС обіцяє «нем’які» заходи проти Туреччини через буріння у територіальних водах Кіпру
19:52 20.06.2019
Туреччина направить новий корабель для пошуку газу біля Кіпру попри попередження ЄС
16:23 20.06.2019
У Туреччині за участь у путчі 17 обвинуваченим дали 141 довічне
Всі новини країни
Украина Украина
21:45 24.06.2019
Прокуратура підтримала відмову ФСБ у госпіталізації політв'язня Бекірова
20:40 24.06.2019
45 випадків насильницьких зникнень в Криму за період анексії нарахували активісти
20:20 24.06.2019
В оккупированном Крыму арестовывают катера, машины и телевизоры должников
20:00 24.06.2019
Почти сто тысяч жителей Симферополя остались без света из-за аварии
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд