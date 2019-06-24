У МВС Грузії розслідують дії правоохоронців під час розгону: є перші відсторонення

21:30 24.06.2019   Грузия

МВС Грузії оголосило про початок розслідування дій своїх співробітників під час зіткнення з протестувальниками під парламентом Грузії та відсторонення 10 осіб за розгін мітингувальників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби МВС Грузії.

"Генеральна інспекція МВС проводить розслідування можливих правопорушень окремими правоохоронцями під час розгону", - йдеться у повідомленні.

У рамках розслідування на цьому етапі відсторонили 10 правоохоронців, які брали участь у силовому розгоні протестувальників.

В діях двох поліцейських виявили ознаки вчинення кримінального правопорушення. Матеріали на них будуть спрямовані в Генпрокуратуру.

У заворушеннях 20-21 червня біля парламенту Грузії постраждали 240 осіб, зокрема 80 правоохоронців. Поліція розганяла людей за допомогою сльозогінного газу та стріляла гумовими кулями.



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