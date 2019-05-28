ЮВО: На форуме «Армия-2019» покажут новейшую РСЗО «Торнадо-С»

21:15 24.06.2019   Ростовская область

Впервые военнослужащие ракетного соединения Южного военного округа представят новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на площадке военно-технического форума «Армия-2019» в Ростовской области на Самбекских высотах.

На форуме представлены 16 современных единиц ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-Г» и «Ураган», 240-мм самоходный миномет «Тюльпан» и 203-мм самоходно-артиллерийская установка (САУ) «Малка», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Штурм-С», 152-мм самоходные «Мста-С», «Акация» и буксируемая «Мста-Б» гаубицы, 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Хоста» и возимый минометный комплекс «Сани», а также подвижный разведывательный пункт «Аргус», радиолокационные комплекс разведки «Зоопарк-1М» и «Пантера», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Всего на площадках статической выставки также будет представлено более 80 ед. современного вооружения и военной техники ЮВО, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и зенитный ракетный комплекс «Тор-М1», танки Т-72Б3, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник», бронированные автомобили «Тайфун-К», «Тайфун-У», «Тигр» и «Рысь».

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2019» на территории Ростовской области будет проведен в период с 28 по 30 июня на территории парка «Патриот» в Самбеке.

В апреле 2019 г. расчеты реактивных дивизионов артиллерийского соединения ЮВО, дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые пуски из РСЗО «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.



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