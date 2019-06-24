Из-за запрета полетов в Грузию с 8 июля авиакомпании России потеряют от 2,3 до трех миллиардов рублей — столько денег им придется вернуть пассажирам, купившим билеты.

Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на источники издания «Коммерсантъ».

Выкупленными билетами не смогут воспользоваться 155 тысяч человек.

Официально авиакомпании отказались комментировать возможные потери, однако, по словам одного из собеседников издания, они будут «достаточно серьезными».

Потери туроператоров будут меньше, так как 90% турпотока из России в Грузию составляют самостоятельные путешественники.

Источник «Коммерсанта» также утверждает, что стоимость полета в Грузию с пересадками будет в среднем на три тысячи больше, чем прямой рейс.

Издание также опросило грузинских отельеров, которые признали, что туристической отрасли Грузии нанесен «мощный удар» — в последние годы поток туристов из России рос очень быстрыми темпами (в 2018 году — 1,29 миллиона россиян, на 11,8% больше, чем в прошлом году).

Запрет на полеты в Грузию вступит в силу 8 июля и будет действовать до тех пор, пока там, как заявили в Кремле, не исчезнут «любые угрозы для безопасности» россиян.