По инициативе "Федеральной налоговой службы" оккупированного Крыма судебные приставы готовятся арестовать имущество налогоплательщиков стоимостью более 340 миллионов рублей.

Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по оккупированному Крыму, пишет РИА Новости.

"Только за текущую неделю керченские судебные приставы арестовали имущество пяти должников на общую сумму более 1 миллиона рублей: в разгар лета у двух индивидуальных предпринимателей изъяты маломерные катера и автомобиль, а у хозяйки салона красоты приставы конфисковали LED–телевизор. Житель Керчи, являющийся директором сразу двух организаций-должников, вынужден передвигаться на городском общественном транспорте, поскольку арест наложен на личное транспортное средство", — отметили в службе.

Радикальные меры борьбы с керченскими предпринимателями привели к уплате долгов практически в полном объеме.

В оккупационном ведомстве напомнили, что налоговым кодексом РФ предусмотрено принудительное взыскание, которое представляет собой как возможность для добровольного погашения задолженности, так и взыскание денежных средств со счетов налогоплательщика и направление документов судебным приставам.