Почти сто тысяч жителей Симферополя остались без света из-за аварии
|20:00 24.06.2019
|Крым
Специалисты госпредприятия «Крымэнерго» устраняют аварию на высоковольтной линии, из-за которой без света осталось почти 100 тысяч жителей оккупированного Симферополя.
Об этом Крыминформу рассказали в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.
«Авария на высоковольтной линии. Без электроснабжения 98,2 тыс потребителей, в основном жители Киевского и Железнодорожного районов города. Ликвидацией аварии занимаются специалисты «Крымэнерго». Ориентировочно устранение аварии займет 2-3 часа», – сообщили в ЕДДС Симферополя.
Как пояснили Крыминформу в пресс-службе «Крымэнерго», авария произошла сегодня в 12.45. «У нас схлестнулись две высоковольтные линии (ВЛ) – 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Северная с отпайкой на подстанция (ПС) Завокзальная и ВЛ 110 кВ Северная – Восточная с отпайкой на ПС Завокзальная. Произошел обрыв провода линии ВЛ 110 кВ Северная – Восточная и падение его на ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Северная», – сообщили в «Крымэнерго».
По подсчетам «Крымэнерго», без света из-за аварии осталось 69,7 тыс человек. Сотрудники госпредприятия ведут аварийно-восстановительные работы для устранения повреждений.
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