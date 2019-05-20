В пункте пропуска «Джанкой» задержана гражданка Украины, которая попыталась провести 300 ампул запрещенного в РФ препарата, предложив взятку сотруднику таможни.

На женщину завели сразу два уголовных дела, сообщает пресс-служба т.н. "Крымской таможни", сообщают Новости Крыма.

«У гражданки Украины 1985 года рождения сотрудники Крымской таможни выявили 300 ампул препарата «Налбуфин», содержащего в своем составе психотропное вещество, оборот которого в РФ запрещен. Таможенное декларирование не осуществлялось», — указали в оккупационном ведомстве.

Издание пишет, что после досмотра багажа сотрудник Крымской таможни пояснил женщине, что препарат будет изъят для проведения экспертизы. «В свою очередь она предложила взятку, чтобы избежать наказания и не лишиться товара», - сообщили силовики.

В результате правонарушений в отношении пассажирки из Украины возбудили сразу два уголовных дела: за контрабанду психотропных веществ и мелкое взяточничество.