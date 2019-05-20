Олександра Шмітька звільнили з посади голови СБУ в АР Крим
|19:20 24.06.2019
|Крым
Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Шмітька з посади начальника Головного управління Служби безпеки в АР Крим.
Відповідний указ опублікували на сайті Адміністрації президента України, повідомляє ZN,UA.
"Звільнити Шмітька Олександра Григоровича з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в указі №424/2019.
Протягом 2009-2010 років Шмітько був заступником голови СБУ в Запорізькій області, в грудні 2010 він звільнився зі служби. У березні 2014 в. о. президента України Олександр турчинов призначив його очільником СБУ в Запорізькій області . У червні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко призначив Шмітько начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 21 травня призначив першим заступником голови СБУ призначив Івана Баканова – голову партії "Слуга народу", юриста "Кварталу 95" і свого друга дитинства. Василь Грицак пішов у відпустку, і Баканов керує СБУ в статусі т. в. о.
В АП підтвердили, що Баканову присвоїли звання лейтенанта, щоб він міг отримати допуск до державної таємниці. Згідно із законодавством, очолювати СБУ може цивільна особа, однак посади заступників голови відомства мають обіймати офіцери.
Іван Баканов в армії не служив і військову кафедру при вищому навчальному закладі не закінчував.
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