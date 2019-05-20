Севастопольский 13-й судоремонтный завод переходит в состав Объединенной судостроительной корпорации

19:00 24.06.2019   Крым

Передача Севастопольского 13-го судоремонтного завода в ведение Объединенной судостроительной корпорации России завершится в первой половине 2020 года. 

Об этом в понедельник, 24 июня, заявил на пресс-конференции глава ОСК Алексей Рахманов, сообщает FlotProm.

Рахманов добавил, что на прошлой неделе судьбу перехода Севастопольского 13-го СРЗ в ОСК обсуждали на совещании у вице-премьера Юрия Борисова. На встрече присутствовали представители местной власти, которые оказывают помощь с оформлением. 

"Подготовка к передаче идет в плановом порядке, до конца года получим основные документы", - добавил Алексей Рахманов. 

Предполагается, что после вхождения в Объединенную судостроительную корпорацию предприятие сможет интенсифицировать обслуживание кораблей ВМФ и их оборудования, улучшится также межзаводская кооперация.



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