Севастопольский 13-й судоремонтный завод переходит в состав Объединенной судостроительной корпорации
|19:00 24.06.2019
|Крым
Передача Севастопольского 13-го судоремонтного завода в ведение Объединенной судостроительной корпорации России завершится в первой половине 2020 года.
Об этом в понедельник, 24 июня, заявил на пресс-конференции глава ОСК Алексей Рахманов, сообщает FlotProm.
Рахманов добавил, что на прошлой неделе судьбу перехода Севастопольского 13-го СРЗ в ОСК обсуждали на совещании у вице-премьера Юрия Борисова. На встрече присутствовали представители местной власти, которые оказывают помощь с оформлением.
"Подготовка к передаче идет в плановом порядке, до конца года получим основные документы", - добавил Алексей Рахманов.
Предполагается, что после вхождения в Объединенную судостроительную корпорацию предприятие сможет интенсифицировать обслуживание кораблей ВМФ и их оборудования, улучшится также межзаводская кооперация.
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