Настораживающая информационная кампания наметилась сейчас в Российской Федерации, а именно, МИД страны-агрессора заявил об угрозе эпидемии холеры в Херсонской области.

Россия заявляет, что причиной этой эпидемии является прекращение поставок воды на оккупированный полуостров, сообщает Информационное сопротивление.

Откровенный фейк тут же развенчал бывший постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, пояснивший, что с учетом складывающейся ситуации эпидемия грозит как раз оккупированному полуострову, а не Херсонской области.

По мнению Бориса Бабина, поскольку никаких предпосылок эпидемии нет, то речь может идти так же и об анонсе применения бактериологического оружия.

С другой стороны, суммируя все вышеизложенные версии, можно говорить и о том, что оккупационные власти проводят информационную компанию. Но, действительно, в преддверии чего, - задает вопрос военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Стоит отметить, что в ответ на развенчание фейка, оккупанты выдали на гора материал с контраргументами генерального директора предприятия “Вода Крыма” Владимира Баженова, который убеждал в том, что проблем с водой на полуострове – нет.

Между тем, известно, что проблемы как раз есть, и они охватили уже практически весь северный Крым. Причем скрыть их кремлевская пропаганда не в силах, поскольку регулярно в открытые источники вбрасываются фото полностью пересохших озер, русел рек, выжженных засухой долин и коричневой воды, текущей из кранов, что является свидетельством исчерпания ресурсов подземных источников и подъема солончаков.

Также, оккупированный Крым сейчас вошел в период пиковой 5-7 летней засухи. И если в 2018 году оккупационные власти объявляли чрезвычайную ситуацию в ряде районов полуострова, то сейчас полная тишина. Тишина из-за того, что проблема решена? Нет, ситуация стала еще хуже, но отныне это тема стала табу, пишет издание.

Кроме того, Крым изнывает не только от нехватки воды, засоления почвы, но и техногенных катастроф (вспоминанием завод “Титан”), которые регулярно устраивают ему оккупанты.

И вот, при все этом наборе негативных факторов, риск эпидемии на полуострове, где практически отсутствуют очистные сооружения, крайне велик. И оккупационные власти, так или иначе, но это осознают, а потому и проводят соответствующие информационные набросы о том, как все плохо в Украине.

Во-первых, это отвлечет внимание от внутренних проблем.

Во-вторых, в случае возникновения эпидемии в Крыму, это постараются связать с эфемерными событиями в Украине в режиме “а мы предупреждали”.

В-третьих, проведение диверсии с применением холерного вибриона на одном из объектов в Херсонской области и последующим его распространением, по сути, анонсировано в интересах РФ, продолжающей против Украины гибридную войну.