Гибридная пропаганда: Ждать ли диверсии от крымских оккупантов в Херсонской области?

18:20 24.06.2019   Крым

Настораживающая информационная кампания наметилась сейчас в Российской Федерации, а именно, МИД страны-агрессора заявил об угрозе эпидемии холеры в Херсонской области. 

Россия заявляет, что причиной этой эпидемии является прекращение поставок воды на оккупированный полуостров, сообщает Информационное сопротивление.

Откровенный фейк тут же развенчал бывший постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, пояснивший, что с учетом складывающейся ситуации эпидемия грозит как раз оккупированному полуострову, а не Херсонской области.

По мнению Бориса Бабина, поскольку никаких предпосылок эпидемии нет, то речь может идти так же и об анонсе применения бактериологического оружия.

С другой стороны, суммируя все вышеизложенные версии, можно говорить и о том, что оккупационные власти проводят информационную компанию. Но, действительно, в преддверии чего, - задает вопрос военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Стоит отметить, что в ответ на развенчание фейка, оккупанты выдали на гора материал с контраргументами генерального директора предприятия “Вода Крыма” Владимира Баженова, который убеждал в том, что проблем с водой на полуострове – нет.

Между тем, известно, что проблемы как раз есть, и они охватили уже практически весь северный Крым. Причем скрыть их кремлевская пропаганда не в силах, поскольку регулярно в открытые источники вбрасываются фото полностью пересохших озер, русел рек, выжженных засухой долин и коричневой воды, текущей из кранов, что является свидетельством исчерпания ресурсов подземных источников и подъема солончаков.

Также, оккупированный Крым сейчас вошел в период пиковой 5-7 летней засухи. И если в 2018 году оккупационные власти объявляли чрезвычайную ситуацию в ряде районов полуострова, то сейчас полная тишина. Тишина из-за того, что проблема решена? Нет, ситуация стала еще хуже, но отныне это тема стала табу, пишет издание.

Кроме того, Крым изнывает не только от нехватки воды, засоления почвы, но и техногенных катастроф (вспоминанием завод “Титан”), которые регулярно устраивают ему оккупанты.

И вот, при все этом наборе негативных факторов, риск эпидемии на полуострове, где практически отсутствуют очистные сооружения, крайне велик. И оккупационные власти, так или иначе, но это осознают, а потому и проводят соответствующие информационные набросы о том, как все плохо в Украине.

Во-первых, это отвлечет внимание от внутренних проблем.

Во-вторых, в случае возникновения эпидемии в Крыму, это постараются связать с эфемерными событиями в Украине в режиме “а мы предупреждали”.

В-третьих, проведение диверсии с применением холерного вибриона на одном из объектов в Херсонской области и последующим его распространением, по сути, анонсировано в интересах РФ, продолжающей против Украины гибридную войну.



Ще на цю тему:

18:00 24.06.2019
Эксперты посчитали, на сколько отдых в оккупированном Крыму обойдется дороже, чем на зарубежных курортах
15:20 24.06.2019
Усім стане зрозуміло, що Росія порушує Конвенцію ООН з морського права - Клімкін
14:00 24.06.2019
В окупованому Криму лишили без даху будівлю храму ПЦУ / Фото
18:30 21.06.2019
Поліцейські затримали бойовика з медалями від кримських окупантів
18:00 21.06.2019
Севастопольская "таможня" переходит в состав Южного таможенного управления
12:00 21.06.2019
Оккупанты готовятся уничтожить самые большие крымские заповедники / Карта
19:27 20.06.2019
В оккупированном Крыму ожидают американскую бизнес-делегацию
18:05 20.06.2019
Как Кремль использует против Украины захваченные «вышки Бойко», — координатор ИС
11:57 20.06.2019
На КПВВ з окупованим Кримом запроваджують анонімне анкетування
17:00 19.06.2019
Прокуратура Криму подала до суду на авіакомпанію Андорри за борг у 3 тис євро
12:49 19.06.2019
Ученый забил тревогу из-за Крымского моста
09:58 19.06.2019
Оккупанты готовы остановить производство диоксида титана при увеличении вредных испарений
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
16:50 14.06.2019
Партия премьера Греции проиграет досрочные выборы - опрос
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 24.06.2019
Влада Грузії виконає одну з головних вимог протестуючих
12:00 24.06.2019
До протестів у Грузії приєдналося ще одне місто
10:40 24.06.2019
Грузія не збирається скасовувати рейси в Москву - вона зробить їх транзитними
19:35 21.06.2019
У Тбілісі біля парламенту почалася нова акція протесту
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:00 24.06.2019
Олігарх Плахотнюк залишив пост глави Демпартії Молдови
13:40 24.06.2019
У новому уряді Молдови відбулася перша відставка
19:00 21.06.2019
Обнародована программа деятельности правительства во главе с Майей Санду
13:29 20.06.2019
У Молдові рухнула половина дев'ятиповерхового будинку / Відео
Всі новини країни
Россия Россия
18:40 24.06.2019
МЗС Франції назвало умови повернення РФ до ПАРЄ: про Україну ані слова
17:20 24.06.2019
ЮВО: Спецназ на Кубани получил на вооружение новейшие капсульные бронеавтомобили КамАЗ / Фото
16:20 24.06.2019
В российских ВУЗах на 17% сократят количество бюджетных мест
15:40 24.06.2019
У ПАРЄ запросили термінові дебати по "російському шантажу" і MH17
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
09:25 19.06.2019
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
12:40 24.06.2019
Кандидат партії Ердогана програв повторні вибори мера Стамбула
15:00 21.06.2019
ЄС обіцяє «нем’які» заходи проти Туреччини через буріння у територіальних водах Кіпру
19:52 20.06.2019
Туреччина направить новий корабель для пошуку газу біля Кіпру попри попередження ЄС
16:23 20.06.2019
У Туреччині за участь у путчі 17 обвинуваченим дали 141 довічне
Всі новини країни
Украина Украина
20:00 24.06.2019
Почти сто тысяч жителей Симферополя остались без света из-за аварии
19:40 24.06.2019
На въезде в Крым задержали гражданку Украины за запрещенное в России лекарство
19:20 24.06.2019
Олександра Шмітька звільнили з посади голови СБУ в АР Крим
19:00 24.06.2019
Севастопольский 13-й судоремонтный завод переходит в состав Объединенной судостроительной корпорации
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд