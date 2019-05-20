Эксперты посчитали, на сколько отдых в оккупированном Крыму обойдется дороже, чем на зарубежных курортах

18:00 24.06.2019   Крым

Эксперты туристического поисковика проанализировали стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле на двоих этим летом в популярных приморских городах.

В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можноах отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Новый День со ссылкой на Aviasales.

Минимальный бюджет такого отдыха в Крыму составляет 53 356 рублей. Поездка в Турцию может быть намного дешевле. Так, два авиабилета из Москвы в Анталью стоят от 22382 рублей в обе стороны, а неделя в трехзвездочной гостинице — от 9 510 рублей. Общий бюджет тура - 31 892 рубля, что на 40% ниже стоимости поездки в оккупированный Россией Крым.

Также недорого можно отдохнуть на побережье Черного моря в Грузии, подсчитали эксперты. Перелет в Батуми - в 30 278 рублей на двоих, а неделя в отеле в Махинджаури — 6 520 рублей. То расходы двоих туристов составят 36 798 рублей, то есть на треть меньше, чем на поездку на аннексированный полуостров.

Отпуск в Бургасе будет стоить 41 126 рублей: 26 478 рублей за два авиабилета из Москвы и обратно и 14 648 рублей - плата за неделю проживания в отеле. Это на 23% дешевле отпуска в Крыму.

Кроме того, бюджетное путешествие на море можно организовать в Грецию — отдых в Салониках выйдет в 44 788 рублей на двоих (25 462 рубля - стоимость перелета и 19 326 рублей - гостиницы). Экономия относительно Крыма составит 16%.

За отпуск в безвизовой Черногории пара туристов заплатит 45 127 рублей: 29 988 рублей за перелет и 15 139 рублей за проживание в Будве. Такая поездка дешевле отдыха в Крыму на 15%.

Можно сэкономить 11%, полетев на Кипр. Билеты в Ларнаку из Москвы - 29 908 рублей, а отель в небольшом городе Полис — 17 508 рублей. То есть общий бюджет поездки на двоих составляет 47 416 рублей.

Завершает рейтинг бюджетных альтернатив Крыма город Актау. Поездка в Казахстан на двоих обойдется в 50 267 рублей. Заплатив 38 564 рубля за авиабилеты и 11 703 рубля за гостиницу, путешественники сэкономят 6%.



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