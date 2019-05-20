Министр обороны России поручил проинформировать иностранных военных атташе о внезапной проверке боеготовности войск ЦВО

13:20 24.06.2019   Россия

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генерал-полковнику Александру Фомину проинформировать военных атташе иностранных государств о проводимой внезапной проверке боевой готовности войск Центрального военного округа.

Проверка проводится по решению Верховного Главнокомандующего Владимира Путина, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Внезапная проверка боеготовности войск Центрального военного округа пройдет с 24 до 28 июня на 35 полигонах, сообщил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных Сил.

По его словам, проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба.

Глава военного ведомства подчеркнул, что основные усилия проверки сосредоточены на определении готовности органов управления качественно спланировать и применить подчиненные войска при нарастании военной угрозы и возникновении кризисных ситуаций, оценке способности сформировать самодостаточные группировки войск для решения поставленных задач.

«Также будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил», – пояснил Сергей Шойгу.

«Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами», – обозначил задачу министр обороны.



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