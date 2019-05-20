У Парламентській асамблеї Ради Європи делегації запропонували провести термінові дебати щодо покарання винних у збиванні літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 у липні 2014 року, а також щодо несплати членських внесків російською стороною.

Про це передає УНН, посилаючись на заяву ПАРЄ у Twitter.

"Зараз (надійшло - УНН) два запити на термінові дебати", - йдеться в заяві.

Так, за інформацією асамблеї, першою запитаною темою для термінових дебатів стала: "Покласти край російському шантажу: прохання до країн-членів залучити Росію до відповідальності за несплату членських внесків".

Друга тема: "Зобов'язання всіх держав забезпечити, щоб ті, хто збив рейс MH17, постали перед судом".

"Асамблея ухвалить рішення про те, що робити з цими проханнями, коли вона затвердить свій остаточний порядок денний сьогодні вранці", - сказано в заяві.

Як повідомлялось, Парламентська асамблея Ради Європи на сесії, яка стартує в Страсбурзі, сьогодні, 24 червня, розгляне зміни правил ПАРЄ, що може вплинути на питання повернення Росії в організацію.

Нідерландський фонд МН17 вимагає не допустити повернення Росії в ПАРЄ.

Нагадаємо, напередодні слідчі в Нідерландах назвали імена причетних до катастрофи MH17. СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи збиття MH17.

Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту.