Правительство РФ прогнозирует, что число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% к 2024 году.

Об этом говорится в правительственном докладе Федеральному Собранию, пишет Крыминформ.

«В докладе представлен прогноз суммарной численности выпускников школ и иностранных абитуриентов и контрольных цифр приема на бюджетные места по годам до 2024-го. Из него следует, что последний показатель в 2017 году составлял 575,7 тыс мест, затем он вырос до 597,6 тыс и к 2019-му снизился до 518,4 тыс. В 2020 году прогнозируется его дальнейшее снижение на 2% и далее на 4% ежегодно – до 432,4 тыс бюджетных мест в 2024-м», – пишет издание.

Отмечается, что абитуриентов при этом станет больше на 15%. Конкурс при поступлении составит 1,9 человека на место при нынешних 1,4.

Причины прогнозируемого изменения числа бюджетных мест в вузах в докладе не называются.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков пояснил, что тенденция сокращения бесплатных мест прослеживается в основном в региональных вузах, так как в бюджетах субъектов не хватает средств. По его словам, перспективная молодежь будет уезжать в крупные города.

В свою очередь директор Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская заметила, что способных абитуриентов готовы поддержать как крупные компании, так и сами университеты.