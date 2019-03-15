Российское судно с углем село на мель в Азовском море

12:30 24.06.2019   Россия

Груженый углем теплоход сел на мель в Керченском проливе утром 24 июня 2019 года.

Об этом пишет агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник, сообщает PortNews.

«В 05:49 мск теплоход «Сиберин 1», флаг РФ, сел на мель при выходе из Южного района порта Кавказ. Повреждений корпуса не наблюдается. Угрозы судоходству нет», - сказал источник.

Он уточнил, что судно отклонилось от оси фарватера подходного канала на 90 м, что и стало причиной инцидента. На борту теплохода находится 4,3 тыс. тонн угля.

В настоящее время с портовыми властями решается вопрос о выделении буксиров и снятии судна с мели.



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