Влада Грузії виконає одну з головних вимог протестуючих

16:00 24.06.2019   Грузия

Влада Грузії задовольнить ще одну важливу вимогу мітингувальників у зв'язку із затриманням учасників антиросійської акції 20 червня.

"Терміново! Правляча партія "Грузинська мрія" погодилася на проведення парламентських виборів в країні за пропорційною, замість мажоритарної системи без прохідного бар'єру. Ще одну вимогу протестуючих виконано наполовину. Не дострокові вибори, але пропорційна система. Залишилося вимога відставки міністра МВС Гахарія. Протести сьогодні продовжаться. О 19.00 чергова акція біля парламенту", - йдеться в Telegram-акаунті Микола Левшіц - channel in Georgia/Грузія, пише Апостроф.

Відзначається, що вибори за пропорційною системою проведуть в 2020 році.
 
Нагадаєм, жителі міст Грузії вийшла на протест після виступу депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова в парламенті країни. Після цього опозиція в Грузії разом з мітингувальниками приступила до штурму парламенту. Відбулися масштабні сутички з поліцією, постраждало кілька сотень людей.



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