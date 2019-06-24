Влада Грузії задовольнить ще одну важливу вимогу мітингувальників у зв'язку із затриманням учасників антиросійської акції 20 червня.

"Терміново! Правляча партія "Грузинська мрія" погодилася на проведення парламентських виборів в країні за пропорційною, замість мажоритарної системи без прохідного бар'єру. Ще одну вимогу протестуючих виконано наполовину. Не дострокові вибори, але пропорційна система. Залишилося вимога відставки міністра МВС Гахарія. Протести сьогодні продовжаться. О 19.00 чергова акція біля парламенту", - йдеться в Telegram-акаунті Микола Левшіц - channel in Georgia/Грузія, пише Апостроф.

Відзначається, що вибори за пропорційною системою проведуть в 2020 році.



Нагадаєм, жителі міст Грузії вийшла на протест після виступу депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова в парламенті країни. Після цього опозиція в Грузії разом з мітингувальниками приступила до штурму парламенту. Відбулися масштабні сутички з поліцією, постраждало кілька сотень людей.