Українська делегація в ПАРЄ опинилася у складніших умовах, ніж у 2014 році - Ар'єв

14:20 24.06.2019   Украина

Українська делегація в ПАРЄ опинилася у значно складніших умовах, ніж у 2014 році, адже кількість проросійських парламентаріїв істотно збільшилася за рахунок росту популярності в ЄС популістів і радикалів.

Про це написав у Facebook голова делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Володимир Ар’єв, повідомляє Укрінформ.

"В української делегації сьогодні в Страсбурзі важкий день. Кожна сесія ПАРЄ останні роки ставала тяжчою за попередню в питанні санкцій проти російської делегації. Ця може стати вирішальною. Різниця між 2014 роком і нинішнім моментом полягає в тому, кому ми протистоїмо. Тоді це була Москва і група проросійських парламентаріїв. Тепер це Москва, група проросійських парламентаріїв, суттєво збільшена за рахунок росту популярності в ЄС популістів і радикалів, а також керівництво Ради Європи, Німеччина і Франція. Антанта 2.019. Тобто і наше завдання ускладнилося в рази, і позиції послабилися", - зазначив Ар'єв.

Ар’єв додав, що незважаючи на те, що делегація тримає єдність, наразі порушено єдність інституцій і українці працюють у нових умовах: "розпущений парламент (в такий час до всіх перехідних традиційно менше дослухаються - чекають нового складу), напіввідставлений міністр закордонних справ і президент, якому події в ПАРЄ нецікаві".

"Тому результат непередбачуваний, попри всю нашу готовність дати серйозний бій. Будемо робити все можливе в цих умовах", - зазначив голова української делегації в ПАРЄ.

Нагадаєм, у понеділок, 24 червня, відкривається літня сесія ПАРЄ у Страсбурзі. Головним питанням її порядку денного може стати скасування або значне обмеження санкційного механізму ПАРЄ, що призведе до повернення російської делегації.

Саме цьому питанню присвячений проєкт резолюції про зміцнення процесу ухвалення рішень ПАРЄ відносно повноважень і голосувань, який делегати розглянуть у другій половині дня понеділка. У разі ухвалення документа російська делегація може уникнути санкцій, запроваджених проти неї у відповідь на агресію проти України та окупацію Криму.

Окрім цього, пропонується за винятковою процедурою дозволити Росії брати участь у літній сесії. Хоча, за чинним регламентом, якщо делегація не була присутня на першій сесії року в січні, то вона вибуває з роботи у ПАРЄ на весь рік.

Регламентний комітет ПАРЄ затвердив проєкт резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.



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