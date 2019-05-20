Лідер правлячої донедавна Демократичної партії Молдови, олігарх Влад Плахотнюк, який залишив 14 червня територію країни, заявив про свою відставку з посади голови партії.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах, пише Укрінформ.

«Лідери парламентських проєвропейських партій заявляють, що відмовляються від діалогу з Демпартією через те, що цю партію очолюю я. Хочу усунути цю перешкоду. Сьогодні я склав мандат голови Демократичної партії. Закликаю своїх колег скликати з'їзд партії і обрати нового лідера, а також затвердити нову політичну програму партії в якості парламентської опозиції », - зазначив Плахотнюк.

Торкнувшись відмови від депутатського мандата, Плахотнюк заявив, що це питання повинні вирішувати виборці Ніспоренського одномандатного округу, по якому він обирався депутатом парламенту.

Нагадаєм, 14 червня після початку мирної передачі влади від Демократичної партії Молдови до нової парламентської коаліції лідер Демпартії Влад Плахотнюк покинув країну, вилетівши в невідомому напрямку. За наявною інформацією, в даний час він знаходиться у Лондоні.

Влада Плахотнюка і Демократичну партію звинувачують в спробі узурпації державної влади в Молдові, а один з лідерів парламентської коаліції, глава МВС Андрій Нестасе виступив з ініціативою про позбавлення Плахотнюка депутатського імунітету та його притягнення до кримінальної відповідальності.