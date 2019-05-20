Україна посилить тиск на Росію, якщо остання не виконає попереднє рішення Міжнародного трибуналу з морського права й не поверне захоплених українських моряків і кораблі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "5 каналу", передає УНІАН.

"У нас є 25 червня. Після цього ми почнемо на міжнародних майданчиках нову хвилю тиску. Він буде і короткостроковим, оскільки нам потрібно досягти результату, але буде і середньостроковий тиск, оскільки результатом цього може бути обмеження російської морської активності, військової активності", - сказав Клімкін.

Глава МЗС нагадав, що суд поки що ухвалив попереднє рішення, і далі будуть слухання по суті.

Зараз, наголосив Клімкін, усім стане зрозуміло, що Росія порушує саме Конвенцію ООН з морського права. "Порушення конвенції - не проста справа для цивілізованого співтовариства. І це не все одно не тільки для західного світу - це не все одно для всіх. Якщо ми почнемо порушувати морську конвенцію, світова торгівля сколапсує. Ми плануємо багато речей. Про деякі я говорю, про деякі свідомо не говорю, нехай вони залишаться не для камер", - заявив міністр.

Як повідомлялося раніше, 25 травня суд ООН оприлюднив рішення про застосування тимчасових заходів у справі за позовом України до РФ.

Суд зобов'язав Росію звільнити 24 українських моряків і судна, які були захоплені в листопаді 2018 року. Водночас суд не задовольнив прохання України зобов'язати РФ припинити кримінальне переслідування полонених. Згідно з рішенням суду, РФ до 25 червня має поінформувати трибунал про виконання наказу щодо звільнення українських моряків і суден.



