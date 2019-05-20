Шесть часов беспилотник и самолет США кружили над оккупированным Крымом / Карта
|14:40 24.06.2019
|Крым
В воскресенье, 23 июня, над оккупированным Крымом вели разведку сразу два летательных аппарата ВВС США.
Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, сообщает РИА Новости.
Так, в 07:40 мск беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии.
С 12:25 по московскому времени он приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе, а в 16.55 продолжил разведку над полуостровом. В аэропорт базирования, согласно данным ресурса, он отправился спустя шесть часов.
Кроме того, в 19:55 мск патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169332 поднялся в небо с того же полигона Сигонелла и направился к южным границам оккупированного Крыма.
Высота полета составила почти восемь километров, скорость — 792,5 километра в час. В 20:25 мск Boeing оказался в 32 километрах от береговой линии в районе Севастополя и кружил над полуостров два часа.
Напомним, Украина и США договорились об активизации взаимодействия в сфере военной разведки.
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