В воскресенье, 23 июня, над оккупированным Крымом вели разведку сразу два летательных аппарата ВВС США.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar, сообщает РИА Новости.

Так, в 07:40 мск беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии.

С 12:25 по московскому времени он приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе, а в 16.55 продолжил разведку над полуостровом. В аэропорт базирования, согласно данным ресурса, он отправился спустя шесть часов. ​

Кроме того, в 19:55 мск патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169332 поднялся в небо с того же полигона Сигонелла и направился к южным границам оккупированного Крыма.

Высота полета составила почти восемь километров, скорость — 792,5 километра в час. В 20:25 мск Boeing оказался в 32 километрах от береговой линии в районе Севастополя и кружил над полуостров два часа.

Напомним, Украина и США договорились об активизации взаимодействия в сфере военной разведки.