Морские пехотинцы ЧФ оккупантов отрабатывают вождение БТР на плаву
|16:40 24.06.2019
|Крым
На полигоне боевой подготовки морской пехоты Черноморского флота страны-агрессора в Севастополе механики-водители бронетранспортёров БТР-82А проводят тренировки по вождению и управлению боевыми машинами на плаву.
Перед проведением практических занятий по вождению военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию и провели тренировки по аварийному покиданию БТР на специальных учебных макетах техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Непосредственно на практических занятиях механики-водители отрабатывают вождение боевых машин на плаву, преодоление водных участков различной глубины, маневрирование на воде в условиях ограниченного прохода, захождение на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также переменное вождение техники по суше и по воде.
Ранее, при проведении практических занятий, военнослужащие морской пехоты осваивали навыки вождения техники по различным типам дорожных покрытий в светлое и темное время суток, а также прошли специальные курсы вождения техники в экстремальных условиях.
В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 20 единиц боевой и специальной техники морской пехоты Черноморского флота страні-агрессора.
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