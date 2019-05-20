Морские пехотинцы ЧФ оккупантов отрабатывают вождение БТР на плаву

16:40 24.06.2019   Крым

На полигоне боевой подготовки морской пехоты Черноморского флота страны-агрессора в Севастополе механики-водители бронетранспортёров БТР-82А проводят тренировки по вождению и управлению боевыми машинами на плаву.

Перед проведением практических занятий по вождению военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию и провели тренировки по аварийному покиданию БТР на специальных учебных макетах техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Непосредственно на практических занятиях механики-водители отрабатывают вождение боевых машин на плаву, преодоление водных участков различной глубины, маневрирование на воде в условиях ограниченного прохода, захождение на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также переменное вождение техники по суше и по воде.

Ранее, при проведении практических занятий, военнослужащие морской пехоты осваивали навыки вождения техники по различным типам дорожных покрытий в светлое и темное время суток, а также прошли специальные курсы вождения техники в экстремальных условиях.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 20 единиц боевой и специальной техники морской пехоты Черноморского флота страні-агрессора.



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