Будівельники розібрали дах Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в окуаованому Сімферополі.

Окупаційні "власті" давно вимагають звільнити приміщення храму ПЦУ в Сімферополі та під приводом ремонту зняли звідти покрівлю це повідомляє Depo.Крим з посиланням на "Крим.Реалії".

В результаті цього несучі дерев'яні балки даху тепер незахищені від дії погодних умов, повідомив архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент. "Ми робили ремонт даху собору в 2011 році, тоді я віддав на це 25 тисяч гривень. Все було покрито оцинкованою бляхою, і в деяких місцях шифером. Тепер же ці будівельники зняли покриття, кажуть, що нібито роблять ремонт. Але через це в стелі храму пішли тріщини, вона просто може обвалитися", - розповів Климент.

18 червня стало відомо, що в приміщеннях Кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі, де раніше проводила богослужіння Кримська єпархія УПЦ (КП), яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ), почали проводити будівельні роботи.

Раніше архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що окупаційна влада Криму вимагає "звільнити приміщення" Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги. Російська "влада" Криму направила припис про "звільнення приміщень" собору.

Фото с сайта Depo