У новому уряді Молдови відбулася перша відставка
|13:40 24.06.2019
|Молдова
Нещодавно призначений міністр юстиції Молдови Станіслав Павловський пішов у відставку за власним бажанням.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Павловський - віце-голова партії "Платформа Гідність і правда" (DA), він був призначений міністром юстиції 8 червня.
За його словами, відставка пов'язана з певними "невідповідностями особистого характеру" з Конституцією Молдови.
"Поки я працював над планом дій в юстиції, з'ясував багато несумісностей особистого характеру, які, на жаль, згідно з Конституцією Молдови, унеможливлюють мою роботу як члена уряду", - заявив Павловський, не уточнивши, про які невідповідності йдеться.
Він додав, що Конституція для нього "свята", і тому він не має наміру триматися за міністерське крісло.
Прем'єр-міністр Майя Санду подякувала Павловському за співпрацю і повідомила, що прийняла його заяву про відставку.
На його місце прем'єр запропонувала Олесю Стамате, яка вже прийняла її пропозицію стати міністром юстиції.
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