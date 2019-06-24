Нещодавно призначений міністр юстиції Молдови Станіслав Павловський пішов у відставку за власним бажанням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Павловський - віце-голова партії "Платформа Гідність і правда" (DA), він був призначений міністром юстиції 8 червня.

За його словами, відставка пов'язана з певними "невідповідностями особистого характеру" з Конституцією Молдови.

"Поки я працював над планом дій в юстиції, з'ясував багато несумісностей особистого характеру, які, на жаль, згідно з Конституцією Молдови, унеможливлюють мою роботу як члена уряду", - заявив Павловський, не уточнивши, про які невідповідності йдеться.

Він додав, що Конституція для нього "свята", і тому він не має наміру триматися за міністерське крісло.

Прем'єр-міністр Майя Санду подякувала Павловському за співпрацю і повідомила, що прийняла його заяву про відставку.

На його місце прем'єр запропонувала Олесю Стамате, яка вже прийняла її пропозицію стати міністром юстиції.